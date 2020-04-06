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Границы Чечни открыты для перевозки товаров и лекарств, заявил Кадыров
6.4.2020 23:01
Фото: surfingbird.ru
Республиканские власти не предпринимали каких-либо мер, которые могли бы оказать негативное влияние на логистику, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.
По словам Рамзана Кадырова, не было речи о том, чтобы закрывать границы для транзитных транспортных средств, перевозки продуктов и лекарств, а также оборудования. Руководство Чечни не предпринимало ограничительных мер, способных негативно повлиять на логистику.
За неполные сутки по дорогам республики успели проехать свыше шестисот машин из различных регионов РФ, пояснил Кадыров. Учитывая, что "местные водители находятся в режиме самоизоляции", иногородний транспорт на территории Чечни в последнее время даже "чувствует себя более комфортно", - отметил глава региона.
Ранее власти Мурманской области разрешили гулять с детьми и расширили список работающих предприятий. Вместе с тем, особый режим с ограничениями, которые были введены в регионе из-за коронавируса, будет действовать вплоть до 30 апреля.
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