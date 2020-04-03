Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Елизавета II обратится к нации в связи с распространением коронавируса

3.4.2020 22:39

Фото: livejournal.com



Британская королева Елизавета II обратится к нации в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца, эфир состоится в воскресенье, 5 апреля.



В воскресенье, 5 апреля в 20:00 по времени Лондона (22:00 по Москве) по британскому телевидению будут транслировать уже записанное Елизаветой II обращение к нации. Британский монарх по традиции выступает с обращением по телевидению каждое Рождество. В иных ситуациях это происходит крайне редко - в прошлом Елизавета II делала это лишь трижды за весь свой период правления.



Ранее королева обращалась к нации исключительно в моменты кризисов и трагических событий. Как напоминают британские СМИ, это случилось в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 2002 после кончины королевы-матери и в 1997 году, когда в автокатастрофе погибла принцесса Диана.



По соображениям безопасности еще в середине марта 93-летняя Елизавета II и ее супруг - 98-летний принц Филип - из Лондона решили уехать в загородную резиденцию в Виндзорском замке. Как писала ранее The Sun, правительство страны в случае необходимости решило разместить Ее Величество с мужем в карантин в королевском поместье Сандрингем, которое находится в графстве Норфолк на востоке Великобритании.



Автор: Злата Богатова

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