ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19
Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19
10,4 млн американцев потеряли работу в марте
10,4 млн американцев потеряли работу в марте
В России три региона сменили руководителей
В России три региона сменили руководителей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кремле назвали условия возможного сокращения нерабочего периодаВ Кремле назвали условия возможного сокращения нерабочего периода
СМИ: Россия приостанавливает все вывозные рейсыСМИ: Россия приостанавливает все вывозные рейсы
На Ставрополье предотвратили терактНа Ставрополье предотвратили теракт
Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19
Глава комитета врачей ЕС назвал бессмысленной статистику Европы и Китая по пандемииГлава комитета врачей ЕС назвал бессмысленной статистику Европы и Китая по пандемии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле
Цветы жизни. 42. Вспомнить всеЦветы жизни. 42. Вспомнить все

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19


3.4.2020 13:49
Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19Фото: vk.com

Опыт Минска в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телекомпании "Мир".

Литовскому коллеге Гитанасу Науседе политик посоветовал сосредоточиться на делах своего государства.

Как заявил Александр Лукашенко, когда "придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить". И действия белорусов при этом будут гораздо более эффективными, чем в Литве. По словам политика, вместо того, чтобы переживать по поводу ситуации в Беларуси, Гитанасу Науседе лучше сосредоточиться на делах своего государства.

Ранее Науседа высказал мнение о том, что не стоит доверять официальной информации о числе зараженных COVID-19, которую озвучивают в Минске. Литовский президент заявил, что в действительности в Белоруссии обстановка значительно серьезнее. Науседа добавил, что "белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой".

Комментируя упреки в свой адрес, Лукашенко отметил, что белорусские власти достаточно адекватно реагируют на коронавирус. Вместе с тем, изоляция в квартирах будет способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. В случае необходимости руководство может "за сутки нейтрализовать город".

Лукашенко сообщил, что на данный момент в его стране скончались четыре пациента, зараженных коронавирусом. Все они уже до этого имели серьезные проблемы со здоровьем.

На сегодняшний день Беларусь остается единственной страной на территории Европы, которая не закрыла границы из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Ранее глава комитета врачей ЕС назвал бессмысленной статистику Европы и Китая по пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Трамп не собирается вводить карантин в штате Нью-ЙоркТрамп не собирается вводить карантин в штате Нью-Йорк
Ученые научили крыс не бояться кошекУченые научили крыс не бояться кошек
В ЮАР полиция застрелила мужчину, нарушившего карантинный режимВ ЮАР полиция застрелила мужчину, нарушившего карантинный режим
Число жертв пандемии превысило 35 тыс.Число жертв пандемии превысило 35 тыс.
В Индии из-за коронавируса застряли более 3 тыс. россиянВ Индии из-за коронавируса застряли более 3 тыс. россиян

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 974


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru