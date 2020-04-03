Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко прокомментировал упреки по поводу сокрытия сведений о пациентах с COVID-19

3.4.2020 13:49

Фото: vk.com



Опыт Минска в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телекомпании "Мир".



Литовскому коллеге Гитанасу Науседе политик посоветовал сосредоточиться на делах своего государства.



Как заявил Александр Лукашенко, когда "придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить". И действия белорусов при этом будут гораздо более эффективными, чем в Литве. По словам политика, вместо того, чтобы переживать по поводу ситуации в Беларуси, Гитанасу Науседе лучше сосредоточиться на делах своего государства.



Ранее Науседа высказал мнение о том, что не стоит доверять официальной информации о числе зараженных COVID-19, которую озвучивают в Минске. Литовский президент заявил, что в действительности в Белоруссии обстановка значительно серьезнее. Науседа добавил, что "белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой".



Комментируя упреки в свой адрес, Лукашенко отметил, что белорусские власти достаточно адекватно реагируют на коронавирус. Вместе с тем, изоляция в квартирах будет способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. В случае необходимости руководство может "за сутки нейтрализовать город".



Лукашенко сообщил, что на данный момент в его стране скончались четыре пациента, зараженных коронавирусом. Все они уже до этого имели серьезные проблемы со здоровьем.



На сегодняшний день Беларусь остается единственной страной на территории Европы, которая не закрыла границы из-за угрозы распространения нового коронавируса.



Ранее глава комитета врачей ЕС назвал бессмысленной статистику Европы и Китая по пандемии.



Автор: Злата Богатова

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