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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина
3.4.2020 04:08
Фото: makemefeed.com
Филиппинский лидер Родриго Дутерте разрешил полицейским и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, которые ранее были введены властями из-за пандемии коронавируса.
Как передает Bloomberg, президент объявил об этом, когда обратился с посланием нации.
В речи, которая транслировалась местным телевидением, Родриго Дутерте сообщил, что силовики получили право стрелять на поражение, если начнутся беспорядки либо будет нарушена раздача еды. По словам президента, он отдал соответствующий приказ "полиции, военным и местным чиновникам".
Власти Филиппин ввело карантин на месяц на острове Лусон еще в середине марта. На сегодняшний день на территории страны зафиксировано свыше 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 107 человек.
В минувшую среду, 1 апреля, жители одного из бедных районов города Кесон вышли на улицы, потребовав еды. Сотрудники полиции разогнали митингующих, которые нарушили правил карантина. Позднее выяснилось, что людей дезинформировали: неизвестные сообщили им, что власти якобы собираются раздать им продукты и наличные.
Позже шеф полиции Филиппин генерал Арчи Гамбоа пояснил, что президент несколько преувеличил: сотрудники правоохранительных органов не собираются стрелять в сограждан. По словам секретаря правительства страны Карло Ногралеса, принятие законов, предоставляющих Родриго Дутерте расширенные полномочия, еще не означают, что в стране вводится военное положение.
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