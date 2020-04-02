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Губернатор Камчатки подал в отставку


02:02
Губернатор Камчатки подал в отставкуФото: rrnews.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подает в отставку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как стало известно, глава региона уже написал заявление по собственному желанию на имя президента РФ.

Владимир Илюхин занимает пост губернатора Камчатки, начиная с 2011 года. Это наиболее продолжительный период пребывания на должности после того, как регион было решено объединить с Корякским автономным округом.

По данным СМИ, решение покинуть пост связано с переходом на другую работу.

Ранее сменились руководители сразу трех российских регионов - Архангельской области, Коми и Ненецкого автономного округа (НАО). Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора соответственно Александра Цыбульского, Владимира Уйбу и Юрия Бездудного.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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