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СМИ: Трамп из-за коронавируса потерял $1 млрд
3.4.2020 01:08
Фото: livejournal.com
Аналитикам удалось подсчитать суммарную стоимость активов, принадлежащих президенту Соединенных Штатов.
Статью с выводами экспертов опубликовал журнал Forbes.
По состоянию на 1 марта капиталы главы США в совокупности превышали $3,1 млрд. К 18 марта состояние американского президента уменьшилось примерно до уровня $2,1 млрд. Специалисты отмечают, что главным фактором можно считать снижение объектов недвижимости, которыми владеет Дональд Трамп.
Учитывая, что курс акций компаний в ближайшее время способен быстро изменяться, это отразится и на капиталах американского лидера президента.
В публикации отмечается, что одним из наиболее ценных активов Трампа является коммерческая недвижимость в самом центре Нью-Йорка, включая площади, которые сдают под офисы. Сейчас жителям мегаполиса настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без необходимости, поэтому деловая активность в городе существенно сократилась.
Ранее в Министерстве труда страны США сообщили о том, что в течение марта из-за пандемии коронавируса потеряли работу 10,4 млн американцев.
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