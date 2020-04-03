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СМИ: Трамп из-за коронавируса потерял $1 млрд


3.4.2020 01:08
СМИ: Трамп из-за коронавируса потерял $1 млрдФото: livejournal.com

Аналитикам удалось подсчитать суммарную стоимость активов, принадлежащих президенту Соединенных Штатов.

Статью с выводами экспертов опубликовал журнал Forbes.

По состоянию на 1 марта капиталы главы США в совокупности превышали $3,1 млрд. К 18 марта состояние американского президента уменьшилось примерно до уровня $2,1 млрд. Специалисты отмечают, что главным фактором можно считать снижение объектов недвижимости, которыми владеет Дональд Трамп.

Учитывая, что курс акций компаний в ближайшее время способен быстро изменяться, это отразится и на капиталах американского лидера президента.

В публикации отмечается, что одним из наиболее ценных активов Трампа является коммерческая недвижимость в самом центре Нью-Йорка, включая площади, которые сдают под офисы. Сейчас жителям мегаполиса настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без необходимости, поэтому деловая активность в городе существенно сократилась.

Ранее в Министерстве труда страны США сообщили о том, что в течение марта из-за пандемии коронавируса потеряли работу 10,4 млн американцев.

Автор: Злата Богатова

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