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В Саратовской области вводится пропускная система
31.3.2020 23:39
Фото: livejournal.com
На период действия режима самоизоляции на территории Саратовской области вводится пропускная система, передает ТАСС.
Ограничения вступают в силу со 2 апреля.
Пропускная система, предназначенная для работающих граждан, вводится на территории Саратовской области, начиная со 2 апреля и будет действовать вплоть до окончания режима самоизоляции, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Предполагается, что пропуски для передвижения по региону будут выдаваться организациями, которые не приостановили деятельность в условиях ранее объявленных мер по борьбе с распространением коронавируса.
Режим вступит в силу со 2 апреля, и к этому времени работодателям необходимо оформить все документы, которые необходимы для обеспечения пропускного режима. Пропуски будут считаться действительными при предъявлении паспорта или какого-либо другого удостоверения личности.
По последним официальным данным, на территории Саратовской области лабораторно подтвердились четыре случая инфицирования COVID-19. Одна пациентка уже признана вылечившейся и выписана из больницы в связи с выздоровлением.
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