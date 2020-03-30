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В Перми умер мужчина, обвиняемый в причастности к взрыву газа


30.3.2020 18:31
В Перми умер мужчина, обвиняемый в причастности к взрыву газаФото: vk.com

В результате ЧП от полученных ранений погибла молодая женщина, трое пострадавших были экстренно госпитализированы.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, подозреваемый, который ранее был доставлен в больницу, умер.

В ведомстве пояснили, что мужчина, которому было около тридцати лет, скончался в медицинском учреждении накануне, 28 марта. Ранее ему предъявили обвинение по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство общеопасным способом").

ЧП случилось в Перми 20 марта. В результате хлопка, случившегося в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Чернышевского, погибла женщина. В больницу были доставлены трое пострадавших.

Первоначально состояние раненых врачи оценивали как средней степени тяжести, но вскоре одному из пострадавших стало хуже.

По версии следствия, причиной инцидента могло стать преднамеренно испорченное газовое оборудование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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