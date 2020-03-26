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В Краснодаре предотвратили теракт
13:50
Фото: tvzvezda.ru
В столице Краснодарского края сотрудники ФСБ задержали россиянина 1993 года рождения, который пытался подготовить террористическую атаку, передает агентство "Интерфакс".
Мужчина является сторонником запрещенного в РФ "Исламского государства".
Как стало известно, Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт. В Краснодаре задержан подозреваемый, который был связан с экстремистским "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой террористической организации официально запрещена на территории РФ и ряда других стран).
Во время осмотра автомобиля задержанного было обнаружено кустарно изготовленное взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В гаджетах подозреваемого была найдена переписка с членами ИГ, находящимися за границей, что является подтверждением преступных намерений задержанного, указали представители ФСБ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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