ИнтерНовости - новости в стране и мире
ВОЗ: США могут стать эпицентром пандемии COVID-2019
ВОЗ: США могут стать эпицентром пандемии COVID-2019
Путин объявил нерабочей следующую неделю
Путин объявил нерабочей следующую неделю
В иранской тюрьме умер экс-агент ФБР Левинсон
В иранской тюрьме умер экс-агент ФБР Левинсон
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В иранской тюрьме умер экс-агент ФБР ЛевинсонВ иранской тюрьме умер экс-агент ФБР Левинсон
Льва Лещенко перевели в реанимациюЛьва Лещенко перевели в реанимацию
Минобороны сообщает о крушении истребителя Су-27Минобороны сообщает о крушении истребителя Су-27
На Кубани при крушении военного самолета погиб пилотНа Кубани при крушении военного самолета погиб пилот
Путин объявил нерабочей следующую неделюПутин объявил нерабочей следующую неделю

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 37. Минус на минусЦветы жизни. 37. Минус на минус
Цветы жизни. 36. Новые союзники и новые подозренияЦветы жизни. 36. Новые союзники и новые подозрения
Цветы жизни. 35. Начинающий художникЦветы жизни. 35. Начинающий художник
Цветы жизни. 34. Новые данныеЦветы жизни. 34. Новые данные
Цветы жизни. 33. Прикоснуться к прекрасномуЦветы жизни. 33. Прикоснуться к прекрасному

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В иранской тюрьме умер экс-агент ФБР Левинсон


03:22
В иранской тюрьме умер экс-агент ФБР ЛевинсонФото: dailymail.co.uk

Родственники экс-агента ФБР, за информацию о котором власти Соединенных Штатов ранее пообещали $20 млн, сообщили, что он скончался в Иране.

Сведения о смерти Роберта Левинсона, пропавшего более десяти лет назад, подтвердил американский президент Дональд Трамп.

Выступив на брифинге для журналистов в Белом доме, американский лидер подтвердил сведения, ранее поступившие от семьи Роберта Левинсона. Родственники бывшего сотрудника спецслужб сообщали, что он умер, находясь под стражей в Иране.

Глава Соединенных Штатов при этом пояснил, что иранская сторона официально не информировала Вашингтон о том, что экс-агент ФБР скончался. Однако "многие думают, что именно так и обстоит дело", - подчеркнул Дональд Трамп. По его словам, Роберт Левинсон еще "до того, как его задержали или захватили силой" длительное время болел, у него были достаточно большие проблемы со здоровьем.

Роберт Левинсон пропал в марте 2007 года, он исчез во время поездки в Иран. В последний раз агента американских спецслужб видели на острове Киш. В Вашингтоне первоначально заявляли, что он прибыл в Иран с частным деловым визитом. Но спустя несколько лет информагентство Ассошиэйтед Пресс провело журналистское расследование и выяснило, что Левинсон выполнял задание ЦРУ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному срокуУтрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку
ВОЗ: США могут стать эпицентром пандемии COVID-2019ВОЗ: США могут стать эпицентром пандемии COVID-2019
СМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемииСМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемии
В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»
В России возникли сложности с депортацией мигрантовВ России возникли сложности с депортацией мигрантов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 972


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru