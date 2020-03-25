Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В иранской тюрьме умер экс-агент ФБР Левинсон

03:22

Фото: dailymail.co.uk



Родственники экс-агента ФБР, за информацию о котором власти Соединенных Штатов ранее пообещали $20 млн, сообщили, что он скончался в Иране.



Сведения о смерти Роберта Левинсона, пропавшего более десяти лет назад, подтвердил американский президент Дональд Трамп.



Выступив на брифинге для журналистов в Белом доме, американский лидер подтвердил сведения, ранее поступившие от семьи Роберта Левинсона. Родственники бывшего сотрудника спецслужб сообщали, что он умер, находясь под стражей в Иране.



Глава Соединенных Штатов при этом пояснил, что иранская сторона официально не информировала Вашингтон о том, что экс-агент ФБР скончался. Однако "многие думают, что именно так и обстоит дело", - подчеркнул Дональд Трамп. По его словам, Роберт Левинсон еще "до того, как его задержали или захватили силой" длительное время болел, у него были достаточно большие проблемы со здоровьем.



Роберт Левинсон пропал в марте 2007 года, он исчез во время поездки в Иран. В последний раз агента американских спецслужб видели на острове Киш. В Вашингтоне первоначально заявляли, что он прибыл в Иран с частным деловым визитом. Но спустя несколько лет информагентство Ассошиэйтед Пресс провело журналистское расследование и выяснило, что Левинсон выполнял задание ЦРУ.



Автор: Злата Богатова

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