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В Дели из-за угрозы коронавируса освободят 3000 заключенных
24.3.2020 15:15
Фото: urdupoint.com
В индийском городе Дели в ближайшие дни предполагается отпустить на свободу около трех тысяч заключенных из тюрьмы Тихар.
Причиной этого решения стала угроза распространения коронавируса, передает издание Ani.
Как заявил директор делийской тюрьмы Тихар, в течение ближайших нескольких дней на свободу выйдут примерно полторы тысячи заключенных и такое же количество подследственных. Тюрьму было решено разгрузить из-за угрозы распространения COVID-2019.
Меры не будут распространяться на рецидивистов и опасных преступников. Предполагается, что подследственных выпустят под залог, тогда как для осужденных оформят отпуск или условно-досрочное освобождение.
Согласно последним официальным данным, которые приводит Минздрав Индии, по состоянию на вечер 23 марта в стране было выявлено более четырехсот случаев заражения COVID-2019. Излечились и покинули больницы тридцать четыре пациента, девять скончались.
Власти индийской столицы - Нью-Дели - объявили в городе карантин в период 23-31 марта.
Ранее в Боготе заключенные тюрьмы La Modelo устроили беспорядки из-за паники, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса. Жертвами инцидента стали по меньшей мере двадцать три человека, десятки пострадали, в том числе, охранники.
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