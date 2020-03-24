Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дели из-за угрозы коронавируса освободят 3000 заключенных

24.3.2020 15:15

Фото: urdupoint.com



В индийском городе Дели в ближайшие дни предполагается отпустить на свободу около трех тысяч заключенных из тюрьмы Тихар.



Причиной этого решения стала угроза распространения коронавируса, передает издание Ani.



Как заявил директор делийской тюрьмы Тихар, в течение ближайших нескольких дней на свободу выйдут примерно полторы тысячи заключенных и такое же количество подследственных. Тюрьму было решено разгрузить из-за угрозы распространения COVID-2019.



Меры не будут распространяться на рецидивистов и опасных преступников. Предполагается, что подследственных выпустят под залог, тогда как для осужденных оформят отпуск или условно-досрочное освобождение.



Согласно последним официальным данным, которые приводит Минздрав Индии, по состоянию на вечер 23 марта в стране было выявлено более четырехсот случаев заражения COVID-2019. Излечились и покинули больницы тридцать четыре пациента, девять скончались.



Власти индийской столицы - Нью-Дели - объявили в городе карантин в период 23-31 марта.



Ранее в Боготе заключенные тюрьмы La Modelo устроили беспорядки из-за паники, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса. Жертвами инцидента стали по меньшей мере двадцать три человека, десятки пострадали, в том числе, охранники.



Автор: Злата Богатова

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