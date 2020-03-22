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СМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемии
22.3.2020 20:03
Фото: livejournal.com
Американского президента Дональда Трампа еще в 2017 году предупреждали о вспышке инфекции, которая сравнима с коронавирусом, пишет Politico.
По данным этой медиа-организации, главу Соединенных Штатов информировали об этом за несколько дней до его инаугурации.
Президент США Дональд Трамп был предупрежден об угрозе пандемии нового вируса гриппа, который известен ученым под названием H9N2. Как сообщает Politico, американского лидера информировали о том, что новый вирус способен спровоцировать эпидемию, которая станет наиболее масштабной за период с 1918 года. В начала XX века испанка унесла жизни порядка 100 млн человек.
Уточняется, что соответствующий специальный брифинг состоялся еще в 2017 году. На нем обсуждалась необходимость подготовки к потенциально возможной пандемии. Хоть мрачный прогноз и не подтвердился, Politico решила использовать эти сведения, чтобы обвинить Трампа в преступной халатности.
На сегодняшний день Соединенные Штаты занимают третье место в мире по количеству заразившихся - в стране инфицировано более 27 тыс. человек, свыше трехсот скончались.
Согласно последним официальным данным, на текущий момент в мире количество инфицированных коронавирусом превысило 307 тыс. человек. Более 92 тыс. пациентов признаны выздоровевшими.
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