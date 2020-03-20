|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
00:34
Фото: worldenergynews.gr
Глава американской дипломатии обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе, передает ТАСС.
По словам Майкла Помпео, Москва, Пекин и Тегеран якобы дискредитируют усилия Вашингтона в борьбе с этим заболеванием.
Как заявил госсекретарь Соединенных Штатов, Россия, Китай и Иран дискредитируют усилия американских властей в борьбе с коронавирусом. По словам Майкла Помпео, представители Москвы, Пекина и Тегерана якобы целенаправленно занимаются распространением дезинформации.
На эту тему глава Госдепа говорил на брифинге в Белом доме. В частности, он заявил о том, что названные выше страны "должны перестать это делать", ведь в Вашингтоне это не одобряют.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что новый коронавирус, стремительно распространяющийся по миру, стоит называть "китайским вирусом". По словам главы США, это "очень подходящее определение".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|