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Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
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Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусеПомпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
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Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе


00:34
Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусеФото: worldenergynews.gr

Глава американской дипломатии обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе, передает ТАСС.

По словам Майкла Помпео, Москва, Пекин и Тегеран якобы дискредитируют усилия Вашингтона в борьбе с этим заболеванием.

Как заявил госсекретарь Соединенных Штатов, Россия, Китай и Иран дискредитируют усилия американских властей в борьбе с коронавирусом. По словам Майкла Помпео, представители Москвы, Пекина и Тегерана якобы целенаправленно занимаются распространением дезинформации.

На эту тему глава Госдепа говорил на брифинге в Белом доме. В частности, он заявил о том, что названные выше страны "должны перестать это делать", ведь в Вашингтоне это не одобряют.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что новый коронавирус, стремительно распространяющийся по миру, стоит называть "китайским вирусом". По словам главы США, это "очень подходящее определение".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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