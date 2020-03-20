Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии вынесли приговор по делу о гибели горняков на руднике «Мир»

20.3.2020 19:08

Фото: kapital.kz



Руководители рудника "Мир", где летом 2017 года погибли восемь горняков, получили по два с половиной года колонии-поселения.



Об этом информирует СУ СКР по Якутии.



Как стало известно, каждый из фигурантов этого уголовного дела был приговорен к лишению свободы на срок два года шесть месяцев. Отбывать его осужденным предстоит в колонии-поселении. Согласно вердикту, в трехлетний период они не имеют права занимать руководящие посты.



В ходе расследования было установлено, что вследствие существенного ухудшения горно-геологической ситуации первые признаки прорыва воды были замечены в подземном руднике "Мир" компании "АЛРОСА" еще в июле 2017 года. Однако осведомленные об этом и.о. директора и главного инженера Мирнинского ГОКа не остановили деятельность.



В условиях возникшей аварийной ситуации руководство подземного рудника даже не предприняло мер к выведению работников из выработок опасной зоны, что и обернулось трагическими последствиями.



После затопления рудника были спасены 143 шахтера из 151, попавшего тогда в зону разрушений. Вследствие инцидента, случившегося 4 августа 2017 года, оказались полностью разрушенными горные выработки и горно-шахтное оборудование, были затоплены два горизонта.



На протяжении трех недель на руднике "Мир" продолжалась поисково-спасательная операция.



В минувшем октябре в СИЗО было найдено тело одного из обвиняемых по этому делу - руководителя рудника Алексею Бурксера.



Автор: Злата Богатова

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