|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Калининграде отреагировали на призыв присоединить регион к Польше
20.3.2020 13:02
Фото: akchabar.kg
В региональном правительстве не готовы комментировать вменяемость читательской аудитории польского издания Gazeta Wyborcza, передает РИА Новости. С таким заявлением выступил представитель правительства Калининградской области Дмитрий Лысаков.
Как пояснил Дмитрий Лысаков, по факту призывов присоединить Калининградскую область к Польше никакой дискуссии на официальном уровне нет. Власти российского региона "не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей" этого польского издания.
Ранее в польской газете Gazeta Wyborcza вышел материал, автор которого решил выразить сочувствие населению Калининградской области в связи с недавним вынужденным закрытием российских границ.
После публикации статьи некоторые читатели газеты начали выражать мнение о том, что российский регион в создавшейся ситуации стоило бы присоединить регион в Польше, чтобы избежать трудностей с изоляцией.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|