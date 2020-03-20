Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Калининграде отреагировали на призыв присоединить регион к Польше

20.3.2020 13:02

Фото: akchabar.kg



В региональном правительстве не готовы комментировать вменяемость читательской аудитории польского издания Gazeta Wyborcza, передает РИА Новости. С таким заявлением выступил представитель правительства Калининградской области Дмитрий Лысаков.



Как пояснил Дмитрий Лысаков, по факту призывов присоединить Калининградскую область к Польше никакой дискуссии на официальном уровне нет. Власти российского региона "не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей" этого польского издания.



Ранее в польской газете Gazeta Wyborcza вышел материал, автор которого решил выразить сочувствие населению Калининградской области в связи с недавним вынужденным закрытием российских границ.



После публикации статьи некоторые читатели газеты начали выражать мнение о том, что российский регион в создавшейся ситуации стоило бы присоединить регион в Польше, чтобы избежать трудностей с изоляцией.



Автор: Злата Богатова

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