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Эрдоган: Запад не был готов к эпидемии


02:28
Реджеп Тайип ЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган

Пандемия COVID-19 может стать началом новой эпохи, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом политик озвучил целый ряд обвинений в адрес стран Запада.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пандемия коронавируса может повлечь за собой коренные изменения во всех сферах - общественной, политической и экономической, передает РИА Новости.

Иностранный политик при этом напомнил об исторических периодах, когда следствиями эпидемий становились не только гибель множества людей, но и существенные преобразованияя.

По словам Эрдогана, руководство стран Запада сейчас демонстрирует неготовность к борьбе с распространением нового заболевания в таких масштабах. Кроме того, власти попросту оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, заявил президент Турции.

Говоря о ситуации, которая сейчас сложилась в Европе, Эрдонаг заявил: "Кто сможет, тот пусть и выживает".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135
Источник: ynet.co.il

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