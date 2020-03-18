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Эрдоган: Запад не был готов к эпидемии
02:28
Реджеп Тайип Эрдоган
Пандемия COVID-19 может стать началом новой эпохи, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом политик озвучил целый ряд обвинений в адрес стран Запада.
Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пандемия коронавируса может повлечь за собой коренные изменения во всех сферах - общественной, политической и экономической, передает РИА Новости.
Иностранный политик при этом напомнил об исторических периодах, когда следствиями эпидемий становились не только гибель множества людей, но и существенные преобразованияя.
По словам Эрдогана, руководство стран Запада сейчас демонстрирует неготовность к борьбе с распространением нового заболевания в таких масштабах. Кроме того, власти попросту оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, заявил президент Турции.
Говоря о ситуации, которая сейчас сложилась в Европе, Эрдонаг заявил: "Кто сможет, тот пусть и выживает".
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