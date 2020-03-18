Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эрдоган: Запад не был готов к эпидемии

02:28

Реджеп Тайип Эрдоган



Пандемия COVID-19 может стать началом новой эпохи, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



При этом политик озвучил целый ряд обвинений в адрес стран Запада.



Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пандемия коронавируса может повлечь за собой коренные изменения во всех сферах - общественной, политической и экономической, передает РИА Новости.



Иностранный политик при этом напомнил об исторических периодах, когда следствиями эпидемий становились не только гибель множества людей, но и существенные преобразованияя.



По словам Эрдогана, руководство стран Запада сейчас демонстрирует неготовность к борьбе с распространением нового заболевания в таких масштабах. Кроме того, власти попросту оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, заявил президент Турции.



Говоря о ситуации, которая сейчас сложилась в Европе, Эрдонаг заявил: "Кто сможет, тот пусть и выживает".



Автор: Злата Богатова

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Источник: ynet.co.il Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





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