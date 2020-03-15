Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Общественники из разных стран просят спасти часовню с фресками Рериха в Пскове

15.3.2020 00:09

Фото: informpskov.ru



Представители отечественной и зарубежной общественности направили открытое послание губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, попросив оказать содействие в восстановлении Анастасьевской часовни, которую украшают уникальные фрески Николая Рериха.



В защиту объекта, расположенного на берегу реки Великой, выступили представители девяти государств.



Текст этого письма цитирует агентство "Интерфакс". Как стало известно, в обращении говорится о "чрезвычайном" и "остро-аварийном" состоянии часовни - сейчас "она наклонена в южную сторону". В безотлагательном восстановлении нуждаются не только "двери, окна и пол", но и бутовая кладка площадки, на которой находится часовня.



В холода часовня насквозь промерзает, что пагубно отражается на и без того плачевном состоянии уникальных росписей и фресок - ранее с них уже не раз осыпался красочный слой. Обеспокоенные общественники также отмечают вредное влияние строительных и земляных работ, продолжающихся неподалеку от памятника.



Авторы обращения приводят свидетельство Псково-Изборского музея-заповедника, согласно которому Анастасьевская часовня уже на протяжении двадцати лет остается в бедственном положении - заявки на финансирование реставрационных работ все еще не были удовлетворены.



Послание было подписано представителями общественности из более чем пятидесяти городов из девяти стран - России, Беларуси, Италии, Молдовы, Казахстана, Канады, Узбекистана, ФРГ и Эстонии. Документ подержали свыше 380 человек.



Автор: Злата Богатова

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