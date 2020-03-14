Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме

14.3.2020 22:00

Фото: pressreleaseupdate.com



Экс-кандидата в губернаторы американского штата Флорида от Демократической партии Эндрю Гиллума обнаружили в невменяемом состоянии в гостиничном номере, передает Miami News Time.



Политик находился в сильнейшем алкогольном опьянении.



Как стало известно, в одном из номеров отеля Miami Beach нашли известного политика, который в последнее время сотрудничал с телевизионным каналом CNN. Кроме 40-летнего Эндрю Гиллума в помещении находился еще один мужчина, также в состоянии сильного опьянения.



Со ссылкой на источники в местной полиции отмечается, что в номере были найдены наркотические препараты, однако обошлось без ареста - Гиллум был отпущен домой.



Член Республиканской партии Флориды Мэтт Гэтц, прокомментировав случившееся в своем Twitter, намекнул на гомосексуальные наклонности демократа. По словам политика, лишь "один из нас встречается в отелях с мужчинами".



В прошлом Эндрю Гиллум занимал пост мэра города Таллахасси во Флориде. В 2018 году он проиграл на губернаторских выборах. Политик ранее уже арестовывался из-за чрезмерной тяги к алкоголю — в 2008 году он был взят под стражу за вождение в нетрезвом виде.



Автор: Злата Богатова

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