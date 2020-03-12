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Путина коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний
11:26
Фото: smi2.net
По словам президента РФ Владимира Путина, сложившаяся ситуация объясняется общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.
При этом российский лидер признался, что его "самого это, честно говоря, задевает и коробит".
Президент говорил на эту тему во время интервью ТАСС, которое записывалось в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Главе государства задали вопрос о том, как соотносится высокий уровень зарплат ряда топ-менеджеров с тем, что они являются сотрудниками государственных компаний и получают бюджетные деньги.
По словам Владимира Путина, это объясняется общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. Российский лидер пояснил, что говорил на эту тему с самими топ-менеджерами. Как они пояснили, сейчас компании нанимают много эффективных иностранных специалистов, работающих эффективно и имеющих соответственную стоимость "на международном рынке труда".
В результате государственные корпорации "вынуждены их брать и платить им зарплату", которая адекватна рыночным показателям, подчеркнул Путин. При этом соблюдается определенная разница между уровнем доходов руководства и подчиненных. На сегодняшний день нигде в мире начальник не получает меньше, чем его работники, заявил президент.
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