Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путина коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

11:26

Фото: smi2.net



По словам президента РФ Владимира Путина, сложившаяся ситуация объясняется общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.



При этом российский лидер признался, что его "самого это, честно говоря, задевает и коробит".



Президент говорил на эту тему во время интервью ТАСС, которое записывалось в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Главе государства задали вопрос о том, как соотносится высокий уровень зарплат ряда топ-менеджеров с тем, что они являются сотрудниками государственных компаний и получают бюджетные деньги.



По словам Владимира Путина, это объясняется общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. Российский лидер пояснил, что говорил на эту тему с самими топ-менеджерами. Как они пояснили, сейчас компании нанимают много эффективных иностранных специалистов, работающих эффективно и имеющих соответственную стоимость "на международном рынке труда".



В результате государственные корпорации "вынуждены их брать и платить им зарплату", которая адекватна рыночным показателям, подчеркнул Путин. При этом соблюдается определенная разница между уровнем доходов руководства и подчиненных. На сегодняшний день нигде в мире начальник не получает меньше, чем его работники, заявил президент.



Автор: Злата Богатова

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