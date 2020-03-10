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Госдума приняла закон о поправке к Конституции
11:06
Фото: gkh64.ru
Вячеслав Володин
На сегодняшнем заседании Государственная дума РФ приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, передает ТАСС.
Как стало известно, решение поддержали 383 депутата. Против не выступал никто, воздержаться предпочли сорок три депутата, представляющие фракцию КПРФ.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, вносимые в Конституцию изменения нужны, "исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества". Как ранее уже не раз подчеркивал глава РФ Владимир Путин, изложенные в главах 1, 2 и 9 базовые принципы и ценности нашего основного закона остаются неизменными, отметил Володин.
До вынесения поправок в Конституцию на общероссийское голосование депутатам предстоит провести встречи с избирателями в регионах, где они будут "разъяснять каждую поправку", пояснил Володин. Спикер также напомнил, что ранее данный вопрос обсуждали на Совете Госдумы, после чего было решено спланировать рабочий график на апрель с учетом предстоящих выездов в регионы.
Закон теперь должен получить одобрение Совета Федерации. Предполагается, что рассмотрение в верхней палате состоится уже сегодня, 11 марта.
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