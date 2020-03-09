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В Кремле подтвердили отказ Трампа приехать в Москву 9 Мая
16:53
Фото: livejournal.com
В Кремле подтвердили сведения об отказе главы Соединенных Штатов Дональда Трампа приехать в Москву 9 Мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Американский лидер Дональд Трамп действительно не будет присутствовать в этом году на торжественных мероприятиях, которые планируются в Москве в честь юбилея Великой Победы, заявил официальный представитель Кремля.
При этом Дмитрий Песков пояснил, что российская сторона пока не проинформирована о том, кто именно будет представлять американское руководство в эти дни в Москве. Известно лишь, что власти США представили список, в который вошел ряд высокопоставленных лиц - предполагаемых членов американской делегации.
В прошлом глава США выражал большое желание посетить парад Победы в российской столице. Подтвердив, что уже получил официальное приглашение Москвы на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Трамп допускал, что его планы может нарушить предвыборная кампания.
Поясняя, что на начало мая в Соединенных Штатах придется "самый разгар политического сезона", американский президент уточнял, что пока не может с точностью утверждать, сможет ли он приехать, В любом случае, ему бы этого хотелось, подчеркивал Трамп.
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