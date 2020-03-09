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В Кремле подтвердили отказ Трампа приехать в Москву 9 Мая


16:53
В Кремле подтвердили отказ Трампа приехать в Москву 9 МаяФото: livejournal.com

В Кремле подтвердили сведения об отказе главы Соединенных Штатов Дональда Трампа приехать в Москву 9 Мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп действительно не будет присутствовать в этом году на торжественных мероприятиях, которые планируются в Москве в честь юбилея Великой Победы, заявил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков пояснил, что российская сторона пока не проинформирована о том, кто именно будет представлять американское руководство в эти дни в Москве. Известно лишь, что власти США представили список, в который вошел ряд высокопоставленных лиц - предполагаемых членов американской делегации.

В прошлом глава США выражал большое желание посетить парад Победы в российской столице. Подтвердив, что уже получил официальное приглашение Москвы на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Трамп допускал, что его планы может нарушить предвыборная кампания.

Поясняя, что на начало мая в Соединенных Штатах придется "самый разгар политического сезона", американский президент уточнял, что пока не может с точностью утверждать, сможет ли он приехать, В любом случае, ему бы этого хотелось, подчеркивал Трамп.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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