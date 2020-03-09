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Сирийские «Буки» сбили 20 беспилотников Турции
9.3.2020 20:59
Фото: atr.ua
Зенитные комплексы "Бук-М2Э" успели произвести двадцать пять пусков ракет, поразив при этом двадцать турецких беспилотников, указано в обнародованной сегодня статистике противостояния средств ПВО САР и дронов ВС Турции.
По данным военного обозревателя Syrian MC, близкого к сирийской правительственной армии, три ракеты прошли мимо целей, еще две после запуска самоликвидировались.
Отмечается, что большая часть дронов, сбитых сирийскими военными, рухнули на территории, которая в последнее время находится под контролем боевиков.
Ранее в Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, появились сведения о том, что Анкара в Сирии впервые начала использовать некую новую тактику под названием "рой дронов".
Турецкие власти ранее официально подтвердили потерю двенадцати дронов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийской провинции Идлиб.
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