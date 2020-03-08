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Эрдоган угрожает перейти к односторонним действиям в Идлибе
8.3.2020 22:07
Фото: ynet.co.il
Анкара, достигнув ранее договоренностей с представителями России по САР, оставляет за собой право на односторонние действия в провинции Идлиб.
Соответствующее заявление сделал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как передает агентство Anadolu Ajansı, турецкий лидер говорил на эту тему, выступая на мероприятии, организованном в Стамбуле по случаю Международного женского дня. Официальное торжество состоялось в конгресс-центре "Халич".
Президент Турции, в частности, заявил о том, что российские власти должны выполнить обязательства по Сирии. Иначе Анкара оставляет за собой право использовать все имеющиеся у нее ресурсы, чтобы добиваться целей военной операции "Весенний щит", которая была начата в Идлибе в первый день весны, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее власти Турции выдворили из страны лидера шведских националистов. Председателя националистической партии "Шведские демократы" Йимми Окессона задержали, когда он прибыл на греческо-турецкую границу и убеждал находящихся там беженцев не ехать в Швецию.
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