Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Крыму заседание СБ ООН назвали пропагандистским шабашем

15:32

Фото: nbntv.me



Представители полуострова назвали шабашем состоявшееся накануне заседание Совета безопасности ООН по Крыму.



С таким заявлением выступил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.



По словам Александра Молохова, он воспринимает инициированное Западом заседание Совбеза ООН как пропагандистский шабаш.



Состоявшееся вчера, 6 марта, заседание проводилось по т.н. формуле Аррии. Такие мероприятия не имеют какого-либо прямого отношения к Совбезу ООН, представляя собой консультативные встречи. Среди их участников могут быть не только дипломаты, но и представители общественности, в том числе, различных неправительственных организаций.



На этот раз встречу было решено посвятить вопросам, связанным с соблюдением прав человека в Крыму. В качестве организаторов заседания выступали постпредства США и целого ряда европейских стран, в частности, Великобритании, Франции и ФРГ, а также миссия Украины в ООН.



Автор: Злата Богатова

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