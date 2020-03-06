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В Крыму заседание СБ ООН назвали пропагандистским шабашем
15:32
Фото: nbntv.me
Представители полуострова назвали шабашем состоявшееся накануне заседание Совета безопасности ООН по Крыму.
С таким заявлением выступил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
По словам Александра Молохова, он воспринимает инициированное Западом заседание Совбеза ООН как пропагандистский шабаш.
Состоявшееся вчера, 6 марта, заседание проводилось по т.н. формуле Аррии. Такие мероприятия не имеют какого-либо прямого отношения к Совбезу ООН, представляя собой консультативные встречи. Среди их участников могут быть не только дипломаты, но и представители общественности, в том числе, различных неправительственных организаций.
На этот раз встречу было решено посвятить вопросам, связанным с соблюдением прав человека в Крыму. В качестве организаторов заседания выступали постпредства США и целого ряда европейских стран, в частности, Великобритании, Франции и ФРГ, а также миссия Украины в ООН.
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