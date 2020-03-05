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В Майкопе водитель расстрелял пешехода
5.3.2020 21:09
Фото: novorosinform.org
Мужчина, пострадавший в результате ЧП, был экстренно госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.
Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Правоохранительные органы города Майкопа приступили к установлению обстоятельств конфликта, который ранее произошел между водителем и пешеходом. Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея, ЧП зафиксировано на пересечении улиц Комсомольской и Гоголя.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не захотел уступать дорогу пешеходу, который в тот момент находился на нерегулируемом переходе. Пешеход, несмотря на приближающееся транспортное средство, продолжал идти.
В результате мужчина, управлявший автомобилем, покинул салон. Выйдя из автомобиля, он произвел несколько выстрелов в пешехода, сразу после чего скрылся.
Личность агрессивного водителя уже установлена, он является жителем Майкопа. В настоящее время мужчина дает показания в полиции.
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