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В Майкопе водитель расстрелял пешехода


5.3.2020 21:09
В Майкопе водитель расстрелял пешеходаФото: novorosinform.org

Мужчина, пострадавший в результате ЧП, был экстренно госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.

Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранительные органы города Майкопа приступили к установлению обстоятельств конфликта, который ранее произошел между водителем и пешеходом. Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея, ЧП зафиксировано на пересечении улиц Комсомольской и Гоголя.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не захотел уступать дорогу пешеходу, который в тот момент находился на нерегулируемом переходе. Пешеход, несмотря на приближающееся транспортное средство, продолжал идти.

В результате мужчина, управлявший автомобилем, покинул салон. Выйдя из автомобиля, он произвел несколько выстрелов в пешехода, сразу после чего скрылся.

Личность агрессивного водителя уже установлена, он является жителем Майкопа. В настоящее время мужчина дает показания в полиции.

Автор: Злата Богатова

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