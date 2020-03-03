Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Премьер-министра Украины Гончарука отправляют в отставку

18:45

Фото: smi2.net

Алексей Гончарук



Верховная рада Украины приняла решение об отправке в отставку премьера Алексея Гончарука, передает сегодня киевское издание Strana.ua.



Как стало известно, глава кабинета министров уже написал соответствующее заявление.



Правящая фракция "Слуга народа" практически единодушно поддерживает решение, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Кроме того, сведения о том, что Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука подтвердил депутат от правящей партии Александр Качура.



Предполагается, что официально об уходе премьер-министра объявят сегодня вечером, когда состоится внеочередное заседание Рады. Стоит отметить, что без заявления самого Алексея Гончарука отправить его в отставку было бы невозможно, ведь все члены действующего правительства с момента вступления в должность имеют годовой иммунитет.



Известно также, что новым премьером, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский, может стать Денис Шмыгаль. Сейчас он является вице-премьером. Возможно, в стране в самое ближайшее время заменят сразу несколько министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.



Автор: Злата Богатова

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