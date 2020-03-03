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В Бурятии автомобиль провалился под лед, один человек погиб
3.3.2020 23:24
Фото: tip.by
Сегодня утром под лед на озере Гусиное в Бурятии провалился автомобиль ВАЗ-2101, передают российские СМИ.
Со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщается, что в результате ЧП погиб водитель транспортного средства.
По данным ведомства, проигнорировав запрещающие знаки, установленные у водоема, жители Селенгинского района на машине выехали на лед озера Гусиное. После того, как автомобиль провалился под лед, самостоятельно смогли покинуть салон лишь двое пассажирам. Водитель погиб.
В МЧС пояснили, что в центре озера имеется полынья, образовавшаяся, предположительно, из-за бьющего природного ключа. Учитывая потенциальную опасность, по всему периметру полыньи ранее были установлены предупреждающие вешки. Вероятно, водитель не разглядел их по причине плотного тумана.
Отмечается, что в месте провала глубина озера составляет около восьми метров.
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