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В США растет число жертв торнадо
3.3.2020 23:05
Фото: viknaodessa.od.ua
На юго-востоке Соединенных Штатов 19 человек погибли в результате торнадо, передает телевизионный канал CNN.
Стихийный удар обрушился на территорию штата Теннесси.
Ранее местные власти подтвердили сведения о девяти погибших, однако позже информация была уточнена. Со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям этого американского штата отмечается, что четырнадцать смертельных случаев произошли в округе Патнам. По два человека погибли во время Торнадо в Уилсоне и Дэвидсоне, еще один - в округе Бентон.
Администрация штата Теннессии сейчас устанавливает количество тех, кто из-за стихийного удара пропал без вести.
Мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности примерно в 00:40 по местному времени (8:40 по Москве). Спасательные службы приняли свыше 400 вызовов экстренной помощи. В больницы были доставлены около полутора сотен пострадавших.
По предварительным данным, из-за торнадо оказались разрушенными порядка пятидесяти зданий. Количество домов, которым нанесен ущерб, лишь предстоит установить. После стихийного бедствия у многих зданий были сорваны крыши, зафиксированы повреждения линии электропередач.
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