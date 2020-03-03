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Джо Байден не смог публично произнести слово «Бог»
3.3.2020 21:53
Фото: viadvice.com
Претендент на пост президента США от Демократической партии Джо Байден постеснялся выговорить слово "Бог" во время выступления перед избирателями.
Фрагмент эмоциональной речи запечатлен на кадрах, которые в своем твиттере опубликовал американский журналист Рашим Кассам.
Судя по этой записи, Джо Байден запнулся, когда начал говорить о происхождении человечества. По его словам, "все мужчины и женщины сотворены… Сотворены… Ну, вы знаете кем", — сказал претендент на пост американского лидера. Байдену так и не удалось найти удачное окончание своей фразы.
Пользователи, среди которых сразу же начались обсуждения, в частности, задались вопросом, как Джо Байден будет выглядеть на дебатах с Дональдом Трампом. Комментаторы обрушились на него с резкой критикой, предположив, что Байден "забыл свой мозг на Украине".
Некоторые решили уточнить у Байдена, кого же он имел в виду, когда говорил о создании людей. Если Бога, то "теперь все христиане" могут им гордиться, саркастически добавляют пользователи Сети.
Ранее Владислав Сурков выразил сомнения в том, что необходимо вносить упоминания Бога в Основной закон России. Как заявил экс-помощник президента РФ во время недавнего интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, Богу все равно, запишут ли его в Конституцию.
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