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МОК дали сутки на объяснение фальшивых подписей Родченкова


2.3.2020 17:56
МОК дали сутки на объяснение фальшивых подписей РодченковаФото: penzainform.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) официальных объяснений в связи с фальшивыми подписями в документах организации, имеющих отношение к допинговому делу российских биатлонисток. Разъяснения должны быть даны в течение суток, передают российские СМИ.

Во время слушания в CAS адвокат Алексей Панич, представляющий интересы спортсменок Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой, заявил о том, что на показаниях Григория Родченкова подделаны подписи. Юрист указал, что это уже подтверждено экспертизой, которую проводили российские и британские специалисты.

Учитывая, что показания информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Родченкова являются ключевыми доказательствами по делу российских биатлонисток, МОК дали сутки на объяснение фальшивых подписей.

Осенью 2017 года по решению МОК российских спортсменок пожизненно дисквалифицировали, признав виновными и использовании запрещенных веществ. В связи с нарушением антидопинговых правил были аннулированы их результаты на Олимпиаде - 2014 в Сочи, где Вилухина завоевала серебро в спринте, а женская команда финишировала второй в эстафете.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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