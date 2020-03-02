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Трамп: США могут перекрыть границы с Мексикой из-за COVID-2019


2.3.2020 16:30
Трамп: США могут перекрыть границы с Мексикой из-за COVID-2019Фото: livejournal.com

Как заявил американский президент Дональд Трамп, он рассматривает возможность перекрытия границы с Мексикой.

На эту тему глава Соединенных Штатов говорил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Белом доме.

Американское руководство сейчас "думает о южной границе" в связи с необходимостью борьбы с распространением коронавируса. комментарий был дан Дональдом Трампом в ответ на соответствующий вопрос журналиста, передает CNBC.

Необходимо отметить, что по последним официальным данным, на территории Соединенных Штатов было выявлено 66 случаев заражения COVID-2019. В Мексике же на сегодняшний день диагноз был подтвержден у трех пациентов.

Ранее представители Ватикана опровергли информацию о том, что папа Римский Франциск и двое его помощников якобы могли заразиться новым коронавирусом COVID-2019 во время встречи понтифика с верующими.

Автор: Злата Богатова

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