|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп: США могут перекрыть границы с Мексикой из-за COVID-2019
2.3.2020 16:30
Фото: livejournal.com
Как заявил американский президент Дональд Трамп, он рассматривает возможность перекрытия границы с Мексикой.
На эту тему глава Соединенных Штатов говорил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Белом доме.
Американское руководство сейчас "думает о южной границе" в связи с необходимостью борьбы с распространением коронавируса. комментарий был дан Дональдом Трампом в ответ на соответствующий вопрос журналиста, передает CNBC.
Необходимо отметить, что по последним официальным данным, на территории Соединенных Штатов было выявлено 66 случаев заражения COVID-2019. В Мексике же на сегодняшний день диагноз был подтвержден у трех пациентов.
Ранее представители Ватикана опровергли информацию о том, что папа Римский Франциск и двое его помощников якобы могли заразиться новым коронавирусом COVID-2019 во время встречи понтифика с верующими.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|