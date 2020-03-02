|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Киркоров пригрозил увольнением своей команде из-за шоу «Маска»
2.3.2020 10:53
Фото: glavny.tv
Филипп Киркоров пригрозил, что расстанется со своим коллективом из-за начинающегося шоу "Маска".
В новой программе, которая будет выходить на канале НТВ, участвуют двенадцать звезд, передает "СтарХит".
В рамках этого шоу известным артистам предстоит исполнять мировые хиты в самых сумасшедших костюмах. Строгое жюри будет не только оценивать их вокальные способности - судьям нужно будет угадать, кто же скрывается за маской.
В прошлом в России еще не было подобных шоу. За последние годы формат программы приобрели свыше пятидесяти стран, а создатели стали лауреатами "Эмми". В качестве судей российской версии The Masked Singer выступают Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.
Как заявил Киркоров, он собирается получить от участия в шоу максимум удовольствия. В результате артист не только строго-настрого запретил своим многочисленным помощникам и ассистентам высказывать какие-либо предположения по поводу участников, но и пригрозил команде увольнением, если они рискнут не сохранить интригу до финала.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|