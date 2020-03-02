Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киркоров пригрозил увольнением своей команде из-за шоу «Маска»

2.3.2020 10:53

Фото: glavny.tv



Филипп Киркоров пригрозил, что расстанется со своим коллективом из-за начинающегося шоу "Маска".



В новой программе, которая будет выходить на канале НТВ, участвуют двенадцать звезд, передает "СтарХит".



В рамках этого шоу известным артистам предстоит исполнять мировые хиты в самых сумасшедших костюмах. Строгое жюри будет не только оценивать их вокальные способности - судьям нужно будет угадать, кто же скрывается за маской.



В прошлом в России еще не было подобных шоу. За последние годы формат программы приобрели свыше пятидесяти стран, а создатели стали лауреатами "Эмми". В качестве судей российской версии The Masked Singer выступают Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.



Как заявил Киркоров, он собирается получить от участия в шоу максимум удовольствия. В результате артист не только строго-настрого запретил своим многочисленным помощникам и ассистентам высказывать какие-либо предположения по поводу участников, но и пригрозил команде увольнением, если они рискнут не сохранить интригу до финала.



Автор: Злата Богатова

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