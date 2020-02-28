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Путин провел разговор с Роухани
22:35
Фото: aif.ru
Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с иранским коллегой Хасаном Роухани.
В числе тем, которые поднимались в ходе сегодняшнего разговора, была ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и борьба с распространением нового коронавируса.
Во время беседы Владимир Путин и Хасан Роухани отметили важность сохранения данного соглашения, которое представляет собой значимый фактором поддержания международной безопасности, указала пресс-служба Кремля.
Путин также предложил иранскому коллеге помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, который продолжает распространяться по планете. Кроме того, поднималась тема обострившейся обстановки в сирийском Идлибе.
Телефонный разговор был организован по инициативе Тегерана.
По последним официальным данным, в Иране скончались уже сорок три человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. В общей сложности на сегодняшний день заражены 593 человека. В их числе - несколько высокопоставленных чиновников.
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