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В Турции сообщили о новых потерях в Сирии
07:04
Фото: livejournal.com
В Сирии погиб один турецкий военный, еще двое получили ранения, информируют представители Минобороны страны.
В качестве причины новых потерь в сообщении ведомства указан артиллерийский обстрел, который велся со стороны армии САР.
По данным Минобороны Турции, военные погибли в зоне "Идлиб". В этом районе джихадисты и протурецкие боевики при поддержке Анкары поддерживают интенсивные боевые действия против сирийских правительственных сил.
27 февраля власти Турции официально подтвердили сведения о тридцати трех военных, которые погибли в провинции Идлиб, расположенной в северо-западной части САР.
Ранее состоялась беседа президентов РФ и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали обстановку, которая сложилась в последнее время в этом регионе Сирии. Позже стало известно, что собеседники рассматривали возможность скорого проведения переговоров "лицом к лицу".
Обмениваясь мнениями, главы двух государств подчеркивали "необходимость принятия дополнительных мер", направленных на скорейшее урегулирование ситуации в северо-западной части САР. Телефонный разговор проводился по инициативе Анкары.
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