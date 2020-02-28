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В Турции сообщили о новых потерях в Сирии


07:04
В Турции сообщили о новых потерях в СирииФото: livejournal.com

В Сирии погиб один турецкий военный, еще двое получили ранения, информируют представители Минобороны страны.

В качестве причины новых потерь в сообщении ведомства указан артиллерийский обстрел, который велся со стороны армии САР.

По данным Минобороны Турции, военные погибли в зоне "Идлиб". В этом районе джихадисты и протурецкие боевики при поддержке Анкары поддерживают интенсивные боевые действия против сирийских правительственных сил.

27 февраля власти Турции официально подтвердили сведения о тридцати трех военных, которые погибли в провинции Идлиб, расположенной в северо-западной части САР.

Ранее состоялась беседа президентов РФ и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали обстановку, которая сложилась в последнее время в этом регионе Сирии. Позже стало известно, что собеседники рассматривали возможность скорого проведения переговоров "лицом к лицу".

Обмениваясь мнениями, главы двух государств подчеркивали "необходимость принятия дополнительных мер", направленных на скорейшее урегулирование ситуации в северо-западной части САР. Телефонный разговор проводился по инициативе Анкары.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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