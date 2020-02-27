Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Идлибе турецкие военные обстреливают самолеты ВКС России

27.2.2020 21:39

Фото: soldat.pro



В Сирии подверглись атаке российские и сирийские самолеты, передает сегодня телевизионный канал "Россия-24" (ВГТРК).



В репортаже сообщается, что обстрел совместно с боевиками ведут турецкие военные.



Самолеты ВВС Сирии и ВКС России уже неоднократно препятствовали продвижению боевиков, передает канал. Авиация попросту спасает сирийских военных. Однако обстановка, обострившаяся в последнее время, становится еще более опасной.



По данным ВГТРК, боевики совместно с турецкими военными сейчас активно используют переносные зенитные ракетные комплексы, чтобы атаковать сирийские и российские самолеты.



В репортаже, который корреспонденты канала вели с места боев в Идлибской зоне деэскалации, также говорится о том, что российские и сирийские военные для защиты от атак ПЗРК применяет тепловые ловушки.



Турецкие танки при этом выходят на позиции боевиков из запрещенных в РФ группировок и атакуют объекты правительственных войск Сирии. Под удар попадают и дома, расположенные на территории поселка Джубас.



Автор: Злата Богатова

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