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В Идлибе турецкие военные обстреливают самолеты ВКС России
27.2.2020 21:39
Фото: soldat.pro
В Сирии подверглись атаке российские и сирийские самолеты, передает сегодня телевизионный канал "Россия-24" (ВГТРК).
В репортаже сообщается, что обстрел совместно с боевиками ведут турецкие военные.
Самолеты ВВС Сирии и ВКС России уже неоднократно препятствовали продвижению боевиков, передает канал. Авиация попросту спасает сирийских военных. Однако обстановка, обострившаяся в последнее время, становится еще более опасной.
По данным ВГТРК, боевики совместно с турецкими военными сейчас активно используют переносные зенитные ракетные комплексы, чтобы атаковать сирийские и российские самолеты.
В репортаже, который корреспонденты канала вели с места боев в Идлибской зоне деэскалации, также говорится о том, что российские и сирийские военные для защиты от атак ПЗРК применяет тепловые ловушки.
Турецкие танки при этом выходят на позиции боевиков из запрещенных в РФ группировок и атакуют объекты правительственных войск Сирии. Под удар попадают и дома, расположенные на территории поселка Джубас.
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