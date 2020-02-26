|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США признали, что их армия частично утратила превосходство над ВС России
26.2.2020 21:15
Фото: vk.com
Сейчас Вооруженным силам Соединенных Штатов необходимо хорошее финансирование, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, конкурентное преимущество американцев "стало менее явным" в сравнении с армиями Китая и России.
На эту тему Марк Милли высказался, когда проходили слушания в комитете по делам ВС американской Палаты представителей. Как заявил американский генерал, в последнее время Пекин и Москва продолжают попытки превзойти ВС США по ряду параметров.
Прокомментировав вызовы, с которыми приходится сталкиваться американским военным, представитель командования Соединенных Штатов заявил о том, что "Северная Корея и Иран нарушают стабильность на региональном уровне".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|