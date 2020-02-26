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Эстония не имеет территориальных претензий к России, заявила Кальюлад
26.2.2020 20:42
Фото: donetsk24.su
В своей речи по случаю 102-й годовщины независимости Эстонии президент страны Керсти Кальюлад заявила об отсутствии территориальных претензий.
По словам лидера этого прибалтийского государства, нет у Таллина споров и с другими соседними странами.
Как подчеркнула в своей речи Керсти Кальюлад, на сегодняшний день у Эстонии не имеется никаких территориальных претензий к соседним странам, включая Россию. Президент республики также отметила, что процесс построения безопасности в Эстонии начался сразу после того, как страну покинули советские войска.
Керсти Кальюлад также прокомментировала заявление Андреса Таранда, который в период 1994-1995 годов занимал пост премьер-министра и высказал тогда мнение о необходимости двигаться вперед в границах, отличных от существовавших до Второй мировой войны. По словам нынешнего лидера государства, это не означает отказа от условий Тартуского мирного договора.
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