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Замглавы ГИБДД Воронежа прокомментировал сведения о 22 квартирах у его родителей-пенсионеровЗамглавы ГИБДД Воронежа прокомментировал сведения о 22 квартирах у его родителей-пенсионеров
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Замглавы ГИБДД Воронежа прокомментировал сведения о 22 квартирах у его родителей-пенсионеров


20:23
Замглавы ГИБДД Воронежа прокомментировал сведения о 22 квартирах у его родителей-пенсионеровФото: 4pera.com

В ходе проверки в собственности у замначальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина было выявлено двадцать две квартиры.

Как пояснил правоохранитель, в действительности ему принадлежат лишь квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии.

Вся остальная недвижимость находится в собственности его родителей-пенсионеров, заявил в ходе судебного слушания замглавы ГИБДД Воронежской области.

Ранее прокуратура в ходе проверки выяснила, что у полицейского имеются квартиры, дома и земельные участки. Общая их стоимость превышает 63 миллиона рублей. Учитывая, что заработная плата подполковника Игоря Качкина составляет 60 тысяч рублей, его брат также служит в полиции, а родители являются пенсионерами, у ведомства появились вопросы о происхождении недвижимости.

По мнению прокуратуры, все объекты с таким спорным статусом должны быть конфискованы. Однако представители регионального МВД не видят в случившемся ничего подозрительного, ведь недвижимость принадлежит не Качкину. Подполковник тем временем признается, что испытывает "эмоциональное напряжение величайшее".

По данным российских СМИ, отец полковника Игоря  Качкина назвал обвинения "клеветой" и проявлениями "черной зависти" - все квартиры, принадлежащие их семье, были куплены на деньги, заработанные исключительно честным трудом.

Как утверждал Качкин-старший, пенсия которого составляет около 15 тысяч рублей, он еще в 1992 году построил особняк площадью 270 "квадратов". На тот момент он руководил мебельным комбинатом. Сейчас же он получает доход от принадлежащих ему пункта техобслуживания и автомойки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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