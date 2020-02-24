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США намерены ответить Китаю на высылку журналистов
09:27
Фото: bryansktoday.ru
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с осуждением отреагировала высылку американских журналистов из Китая.
Руководству КНР при этом пригрозили ответными мерами, сообщает The New York Times.
Как заявил представитель совета нацбезопасности Белого дома Джон Уллиот, в Вашингтоне осуждают высылку властями Китая трех иностранных корреспондентов Wall Street Journal. По его словам, случившееся представляет собой очередную попытку Пекина "контролировать прессу".
Руководство Соединенных Штатов сейчас рассматривает несколько вариантов ответных действий "на этот вопиющий акт", — подчеркнул представитель администрации американского лидера.
МИД КНР объявил о решении выслать за пределы страны трех журналистов 19 февраля. Причиной этого стала публикация в издании The Journal. Заголовок материала, посвященного коронавирусу, в Пекине сочли оскорбительным для народа Китая.
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