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Трамп хочет примирения России и Украины
00:32
Фото: news.ru
В последние месяцы Москве и Киеву удалось достичь большого прогресса в двусторонних отношениях, заявил глава Соединенных Штатов.
На эту тему американский лидер говорил с представителями СМИ на лужайке у Белого дома. Встреча с журналистами была организована перед его вылетом в Индию, сообщает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что хочет примирения России и Украины. Выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, американский лидер таким образом прокомментировал недавнее заявление главы РФ Владимира Путина о том, что сотрудничество Москвы и Киева невыгодно целому ряду государств.
По словам Трампа, если бы Россия и Украина смогли поладить друг с другом, это "было бы замечательно для всего мира". Видеокадры, сделанные во время встречи с журналистами, позднее были опубликованы Белым домом.
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