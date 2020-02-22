ИнтерНовости - новости в стране и мире
После плотного завтрака сжигается вдвое больше калорий
После плотного завтрака сжигается вдвое больше калорий
В России оправдали священника РПЦ, осужденного ранее в Белоруссии за вербовку проституток
В России оправдали священника РПЦ, осужденного ранее в Белоруссии за вербовку проституток
Российский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМ
Российский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские самолеты остановили колонну ВС Турции в СирииРоссийские самолеты остановили колонну ВС Турции в Сирии
Российский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМРоссийский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте ЧМ
США обвинили РФ в кампании по дезинформации о коронавирусеСША обвинили РФ в кампании по дезинформации о коронавирусе
Под Мурманском подросток пытался убить ребенкаПод Мурманском подросток пытался убить ребенка
Стрелок из Ханау в прошлом году писал жалобы в Генпрокуратуру ФРГСтрелок из Ханау в прошлом году писал жалобы в Генпрокуратуру ФРГ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Российские самолеты остановили колонну ВС Турции в Сирии


19:28
Российские самолеты остановили колонну ВС Турции в СирииФото: livejournal.com

Самолеты российских ВКС остановили турецких военных, не пропустив их в населенный пункт Аль-Бара, расположенный на территории сирийской провинции Идлиб. Сведения такого рода появилась в ряде Telegram-каналов и распространилась в СМИ.

Военный источник опроверг сведения о том, что российские самолеты остановили турецкую колонну на подходе к Аль-Баре, передает ТАСС. Как отмечает агентство, представитель отечественных силовых структур заявил о том, что "это фейк".

Ранее российские самолеты Су-24 нанесли удар по позициям боевикам на территории сирийской провинции Идлиб. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС), удалось ликвидировать по меньшей мере один танк и шесть БМП, а также пять пикапов, на которых было установлено крупнокалиберное вооружение.

В минувшую среду, 19 февраля, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара готова применить всю свою военную мощь, когда начнется операция в Идлибе. По словам политика, начало действий является "лишь вопросом времени" - подготовительный этап полностью окончен.

Обстановка в Идлибе крайне обострилась в первых числах февраля и продолжает оставаться достаточно сложной до сих пор. Российские и турецкие военные пытались вновь установить режим тишины, но боевики продолжали действовать с той же активностью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 256

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Кремле прокомментировали диалог Путина с петербурженкой о доходах россиянВ Кремле прокомментировали диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян
В Россию из Австрии экстрадирован подозреваемый в убийстве 20-летней давностиВ Россию из Австрии экстрадирован подозреваемый в убийстве 20-летней давности
Белый дом решительно опроверг сведения о планах Трампа помиловать АссанжаБелый дом решительно опроверг сведения о планах Трампа помиловать Ассанжа
Житель Подмосковья застрелил супругу на глазах сынаЖитель Подмосковья застрелил супругу на глазах сына
Оренбургских подростков подозревают в избиении прохожего до смертиОренбургских подростков подозревают в избиении прохожего до смерти

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru