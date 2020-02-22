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Российские самолеты остановили колонну ВС Турции в Сирии
19:28
Фото: livejournal.com
Самолеты российских ВКС остановили турецких военных, не пропустив их в населенный пункт Аль-Бара, расположенный на территории сирийской провинции Идлиб. Сведения такого рода появилась в ряде Telegram-каналов и распространилась в СМИ.
Военный источник опроверг сведения о том, что российские самолеты остановили турецкую колонну на подходе к Аль-Баре, передает ТАСС. Как отмечает агентство, представитель отечественных силовых структур заявил о том, что "это фейк".
Ранее российские самолеты Су-24 нанесли удар по позициям боевикам на территории сирийской провинции Идлиб. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС), удалось ликвидировать по меньшей мере один танк и шесть БМП, а также пять пикапов, на которых было установлено крупнокалиберное вооружение.
В минувшую среду, 19 февраля, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара готова применить всю свою военную мощь, когда начнется операция в Идлибе. По словам политика, начало действий является "лишь вопросом времени" - подготовительный этап полностью окончен.
Обстановка в Идлибе крайне обострилась в первых числах февраля и продолжает оставаться достаточно сложной до сих пор. Российские и турецкие военные пытались вновь установить режим тишины, но боевики продолжали действовать с той же активностью.
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