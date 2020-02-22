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Власти Челябинска оплатят похороны убитого подростка
22.2.2020 21:51
Фото: pravdaurfo.ru
Администрация Челябинска возьмет на себя финансовую сторону организации похорон 17-летнего юноши, который был убит в ночь на 22 февраля.
Об этом представителям СМИ заявили в пресс-службе мэрии.
Как стало известно, погибший студент находился под опекой, так как у него не было родителей. Поэтому в городской администрации приняли решение оплатить похороны молодого человека.
Сообщив об этом, представители мэрии выразили соболезнования близким и семье погибшего юноши.
По данным региональных СМИ, молодого человека смертельно ранили в сердце, когда он заступился за знакомую девушку. Полиция уже установила личность хулиганов, которые вступили в перепалку с погибшим.
В региональном главке МВД пояснили, что по подозрению в причастности к гибели несовершеннолетнего студента задержан 27-летний мужчина.
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