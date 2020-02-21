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В Петербурге разыскивают семью брошенного на улице ребенка
21.2.2020 19:11
Фото: newstracker.ru
Семилетнего мальчика нашли на территории Фрунзенского района Северной столицы, передает ТАСС.
В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении.
Правоохранительные органы уже несколько дней пытаются отыскать родственников мальчика, оставшегося без присмотра взрослых. Ребено, которому около семи лет, был найден во Фрунзенском районе Северной столицы в минувшую среду, 19 февраля, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой уточняется, что мать мальчика, предположительно, зовут Екатерина Александровна. Сам он откликается на имя Никита.
Уточняется, что трудности возникли в связи с тем, что ребенок практически не разговаривает. В настоящее время он находится соцучреждении, отметили в аппарате уполномоченного.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о родственниках этого ребенка, призывают обратиться в полицию.
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