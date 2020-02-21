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После плотного завтрака сжигается вдвое больше калорий
21.2.2020 02:36
Фото: nfmgu.ru
Ученые рекомендуют есть на завтрак гораздо больше, чем на обед - как показали исследования, после плотного утреннего перекуса в течение дня сжигается в два раза больше калорий.
Германские медики поясняют, что совет распространяется как на здоровых людей, так и на пациентов с ожирением.
Исследователи выяснили, что после обильного завтрака человеческий организм тратит для собственного обогрева примерно вдвое больше энергии, чем после обеда с тем же количеством калорий. Своими выводами специалисты поделились в статье для Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
По словам ученых, их открытие может оказаться очень полезным в борьбе с ожирением и диабетом. "Максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств" можно, если есть максимально плотный завтрак, а не обед, утверждает специалист из Любекского университета (ФРГ) Юлиана Рихтер.
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