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В Кремле прокомментировали диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян
16:31
Фото: aif.ru
На эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о низких доходах, официальный представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что речь об этом шла в послании российского лидера Федеральному собранию, передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав недавний диалог главы государства Владимира Путина с жительницей Петербурга, быстрых результатов в деле повышения доходов граждан ожидать невозможно.
По словам Пескова, не стоит делать каких-то обобщающих выводов о доходах российских граждан, основываясь на отдельных примеров. Ведь в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.
В минувшую среду, 19 февраля, когда президент РФ Владимир Путин совершал поездку в Северную столицу, к нему обратилась местная жительница. Петербурженка задала главе государства вопрос о том, как прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Путин в ответ признал, что довольно сложно жить на такие деньги. Президент РФ также рассказал о мерах по повышению доходов россиян, которые в последнее время предпринимает руководство нашей страны.
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