Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле прокомментировали диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

16:31

Фото: aif.ru



На эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Говоря о низких доходах, официальный представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что речь об этом шла в послании российского лидера Федеральному собранию, передает ТАСС.



Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав недавний диалог главы государства Владимира Путина с жительницей Петербурга, быстрых результатов в деле повышения доходов граждан ожидать невозможно.



По словам Пескова, не стоит делать каких-то обобщающих выводов о доходах российских граждан, основываясь на отдельных примеров. Ведь в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.



В минувшую среду, 19 февраля, когда президент РФ Владимир Путин совершал поездку в Северную столицу, к нему обратилась местная жительница. Петербурженка задала главе государства вопрос о том, как прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Путин в ответ признал, что довольно сложно жить на такие деньги. Президент РФ также рассказал о мерах по повышению доходов россиян, которые в последнее время предпринимает руководство нашей страны.



Автор: Злата Богатова

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