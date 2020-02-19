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В мире более 176 млн детей страдают от задержки роста
19.2.2020 07:43
Фото: goshtv.com
За последние 17 лет количество детей, рост которых значительно ниже нормы из-за недоедания, уменьшилось на 10%. На сегодняшний день их число составляет 176 миллионов человек, выяснили эксперты.
Сведения об этом публикует пресс-служба Высшей школы экономики, цитируя отчет экспертов ВОЗ по журналу Nature.
Исследования по этому вопросу проводились в рамках самого масштабного мирового проекта по исследованию болезней Global Burden of Disease (GBD). Как выяснилось, большинство детей, страдающих от недоедания, проживают сейчас в странах Азии.
Согласно формулировке, принятой ВОЗ, диагноз "задержка роста" может быть поставлен детям, рост которых существенно меньше, чем у 95% сверстников, растущих в более благоприятных условиях - не страдают от голода или другого рода проблем, оказывающих негативное влияние на процессы развития.
По мнению специалистов, в данном случае речь может идти о проблемах, ведущих не только к физическому, но и интеллектуальному отставанию. Как отметил один из авторов работы, профессор ВШЭ Василий Власов, недоедание в детском возрасте может считаться одной из причин уязвимости к инфекциям и, как следствие, высокой смертности.
Кроме того, плохое питание в детском возрасте влечет за собой последствия, проявляющиеся на протяжении всей жизни. В частности, оно "снижает способности человека к обучению", - отметил эксперт.
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