Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире более 176 млн детей страдают от задержки роста

19.2.2020 07:43

Фото: goshtv.com



За последние 17 лет количество детей, рост которых значительно ниже нормы из-за недоедания, уменьшилось на 10%. На сегодняшний день их число составляет 176 миллионов человек, выяснили эксперты.



Сведения об этом публикует пресс-служба Высшей школы экономики, цитируя отчет экспертов ВОЗ по журналу Nature.



Исследования по этому вопросу проводились в рамках самого масштабного мирового проекта по исследованию болезней Global Burden of Disease ( GBD ). Как выяснилось , большинство детей , страдающих от недоедания , проживают сейчас в странах Азии .



Согласно формулировке , принятой ВОЗ , диагноз " задержка роста " может быть поставлен детям , рост которых существенно меньше , чем у 95 % сверстников , растущих в более благоприятных условиях - не страдают от голода или другого рода проблем , оказывающих негативное влияние на процессы развития .



По мнению специалистов , в данном случае речь может идти о проблемах , ведущих не только к физическому , но и интеллектуальному отставанию . Как отметил один из авторов работы , профессор ВШЭ Василий Власов , недоедание в детском возрасте может считаться одной из причин уязвимости к инфекциям и , как следствие , высокой смертности .



Кроме того , плохое питание в детском возрасте влечет за собой последствия , проявляющиеся на протяжении всей жизни . В частности , оно " снижает способности человека к обучению ", - отметил эксперт .



Автор: Злата Богатова

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