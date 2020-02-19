ИнтерНовости - новости в стране и мире
Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата
Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата
На Украине запретили фильм с участием Зеленского
На Украине запретили фильм с участием Зеленского
Джареда Лето видели в компании русской подруги и мамы
Джареда Лето видели в компании русской подруги и мамы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Украине закидали камнями автобусы с эвакуированными из УханяНа Украине закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Авиация ВКС России атаковала террористов в ИдлибеАвиация ВКС России атаковала террористов в Идлибе
В Кремле прокомментировали диалог Путина с петербурженкой о доходах россиянВ Кремле прокомментировали диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян
В Германии задержан мужчина, устроивший стрельбу в кальянных В Германии задержан мужчина, устроивший стрельбу в кальянных
В Магадане жестко приземлился частный самолет Ан-2В Магадане жестко приземлился частный самолет Ан-2

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В мире более 176 млн детей страдают от задержки роста


19.2.2020 07:43
В мире более 176 млн детей страдают от задержки ростаФото: goshtv.com

За последние 17 лет количество детей, рост которых значительно ниже нормы из-за недоедания, уменьшилось на 10%. На сегодняшний день их число составляет 176 миллионов человек, выяснили эксперты.

Сведения об этом публикует пресс-служба Высшей школы экономики, цитируя отчет экспертов ВОЗ по журналу Nature.

Исследования по этому вопросу проводились в рамках самого масштабного мирового проекта по исследованию болезней Global Burden of Disease (GBD). Как выяснилось, большинство детей, страдающих от недоедания, проживают сейчас в странах Азии.

Согласно формулировке, принятой ВОЗ, диагноз "задержка роста" может быть поставлен детям, рост которых существенно меньше, чем у 95% сверстников, растущих в более благоприятных условиях - не страдают от голода или другого рода проблем, оказывающих негативное влияние на процессы развития.

По мнению специалистов, в данном случае речь может идти о проблемах, ведущих не только к физическому, но и интеллектуальному отставанию. Как отметил один из авторов работы, профессор ВШЭ Василий Власов, недоедание в детском возрасте может считаться одной из причин уязвимости к инфекциям и, как следствие, высокой смертности.

Кроме того, плохое питание в детском возрасте влечет за собой последствия, проявляющиеся на протяжении всей жизни. В частности, оно "снижает способности человека к обучению", - отметил эксперт.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Удмуртии два человека погибли в ДТПВ Удмуртии два человека погибли в ДТП
Спецслужбы Ирландии обнаружили у своих берегов «российскую разведку»Спецслужбы Ирландии обнаружили у своих берегов «российскую разведку»
Россию лишают победы на Олимпиаде в СочиРоссию лишают победы на Олимпиаде в Сочи
В Венесуэле найдены останки трехметровой доисторической рогатой черепахиВ Венесуэле найдены останки трехметровой доисторической рогатой черепахи
В ХМАО вновь напали на журналистаВ ХМАО вновь напали на журналиста

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 969


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru