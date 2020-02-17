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Скончался режиссер Георгий Шенгелая
17.2.2020 14:24
Фото: newposts.ge
Георгий Шенгелая
В Грузии умер выдающийся кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал "Имеди".
Кинематографисту было восемьдесят два года.
Георгий Шенгелая пришел в кино первоначально как актер, но позже получил широкую известность именно в качестве режиссера. Среди его кинокартин, ставших наиболее популярных у зрителей Советского Союза, "Пиросмани", "Все хотят любви" и "Путешествие молодого композитора".
Последняя лента кинематографиста была создана в 2005 году. Фильм, получивший название "И шел поезд", Шенгелая посвятил прошлому Грузии, когда там царила коррупция.
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