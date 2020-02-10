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ЦБ собирается изменить основания для блокировки счетов
12:33
Фото: permdaily.ru
Банк России собирается скорректировать критерии подозрительных операций, вследствие которых могут блокироваться счета.
Об этом сегодня передает РБК со ссылкой на представителя Центробанка.
Впервые предполагается изменить список оснований, не корректировавшийся с момента его составления (это произошло около восьми лет назад). Центробанк выступил с предложением не только внести в список новые, но и вычеркнуть из него ряд уже имеющихся критериев. Речь, в частности, идет об операциях с завышенными комиссиями или заградительными тарифами, а также о расчетах, признанных "нестандартными и сложными". Всего же в действующем перечне сомнительных операций сейчас насчитывается около ста пунктов.
В обновленный перечень могут добавить такие критерии как регулярное снятие физлицами денежных средств, которые переводятся им на счет компанией или индивидуальным предпринимателем, просьба клиента закрыть счет с последующей выдачей денег после того, как появились вопросы со стороны кредитной организации, а также отказ клиента банка от разовой операции.
При этом указано, что у банков должны возникать вопросы в случаях, когда у юрлиц траты оказываются существенно выше поступлений на счет. В связи с этим в списке оснований для блокировки счетов могут внести и пункты, распространяющиеся на компаний, осуществляющие сделки с криптовалютой либо расчитывающиеся наличными за услуги в медицинской, транспортной и других сферах.
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