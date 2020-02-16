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В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО
16.2.2020 18:33
Фото: press-az.com
Угрозы для военного альянса находятся сейчас на южной периферии, а не связаны с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Мнение представителя отечественного дипломатического ведомства по этому вопросу приводит РБК.
На сегодняшний день все риски безопасности для НАТО сосредоточены на южной периферии, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Однако вместо того, чтобы действовать в этом направлении, альянс продолжает наращивать силы у границ с РФ, сказал дипломат.
По словам Грушко, на восточном фланге нет реальных угроз, но по инициативе Запада сейчас продолжается "эта мини - холодная война". НАТО приостановило проекты политического сотрудничества, в рамках которых можно было объединить усилия в борьбе с совместными рисками на юге.
Высказавшись на эту тему, замминистра обратился к руководству стран Европы с призывом пересмотреть подходы, во многом навязанные им Соединенными Штатами.
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