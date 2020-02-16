ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции задержан художник Павленский
Во Франции задержан художник Павленский
В США военным разрешили носить тюрбаны и хиджабы
В США военным разрешили носить тюрбаны и хиджабы
Вакарчук внес в декларацию многомиллионные гонорары
Вакарчук внес в декларацию многомиллионные гонорары
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТОВ МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан в храмеВ центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан в храме
В Китае число жертв коронавируса возросло до 1,6 тыс.В Китае число жертв коронавируса возросло до 1,6 тыс.
Во Франции задержан художник ПавленскийВо Франции задержан художник Павленский
СМИ: Турция передает американские ПЗРК боевикам в ИдлибеСМИ: Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО


16.2.2020 18:33
В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТОФото: press-az.com

Угрозы для военного альянса находятся сейчас на южной периферии, а не связаны с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Мнение представителя отечественного дипломатического ведомства по этому вопросу приводит РБК.

На сегодняшний день все риски безопасности для НАТО сосредоточены на южной периферии, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Однако вместо того, чтобы действовать в этом направлении, альянс продолжает наращивать силы у границ с РФ, сказал дипломат.

По словам Грушко, на восточном фланге нет реальных угроз, но по инициативе Запада сейчас продолжается "эта мини - холодная война". НАТО приостановило проекты политического сотрудничества, в рамках которых можно было объединить усилия в борьбе с совместными рисками на юге.

Высказавшись на эту тему, замминистра обратился к руководству стран Европы с призывом пересмотреть подходы, во многом навязанные им Соединенными Штатами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 295

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛГол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Путин принял отставку губернатора Калужской областиПутин принял отставку губернатора Калужской области
Судно, способное достроить «Северный поток — 2», вышло из Находки в СингапурСудно, способное достроить «Северный поток — 2», вышло из Находки в Сингапур
В Ленобласти утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенокВ Ленобласти утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенок
В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 968


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru