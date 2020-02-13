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Женская сеть myJulia.ru
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В Турции усилена охрана дипмиссии РФ
13:18
Фото: livejournal.com
Турецкие власти сейчас предпринимают все меры в целях охраны российских дипломатов, заявили представители МИД.
Причиной обострения обстановки стали угрозы в адрес посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментарий которого приводит РИА Новости, Турция предпримет все меры, необходимые для обеспечения безопасности наших дипломатов. По словам Пескова, в Кремле в этом не сомневаются.
По словам пресс-атташе дипмиссии Ирины Касимовой, в последнее время обстановка обострилась. Поэтому дипломаты обратились к властям Турции с просьбой о введении дополнительных мер безопасности.
Касимова усомнилась в том, что угрозы в соцсетях могут иметь какие-либо реальные последствия, однако "приходится с этим считаться".
Ранее Алексей Ерхов заявил об угрозах, которые поступают в его адрес в турецких социальных сетях.
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